В Минэкономики пояснили невозможность приватизации ГПЗКУ

Приватизация Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины повлечет за собой выплату госгарантий по китайскому кредиту, что делает невозможным и нецелесообразным ее продажу, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"На данный момент приватизация ГПЗКУ невозможна и нецелесообразна, учитывая, что там есть большой кредит, который взяли в 2013 году, и прямые государственные гарантии", – цитирует Петрашко Интерфакс-Украина.

"Отдать такое предприятие на приватизацию – это значит, что государство будет обязано выписать чек и рассчитаться с Китаем по этому займу", – сказал Петрашко.

Он добавил, что правительство пытается возобновить деятельность ГПЗКУ, что бы она самостоятельно могла рассчитаться по китайскому контракту.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заявлял, что ГПЗКУ должна быть приватизирована, ее максимальная стоимость на рынке составит $150-200 млн. При этом глава парламентского комитета назвал целесообразным продавать предприятие не целостно, а по элеваторам.

"Понятно, что там есть вопрос с китайским кредитом, который усложняет принятие решения. С другой стороны, там есть госгарантии, а еще с одной – это предприятие стоит значительно меньше суммы кредита, который был выдан", – прокомментировал он.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.