Местным властям разрешили ремонтировать дороги в долг

В государственном бюджете на 2021 год местным органам власти разрешено осуществлять местные заимствования на ремонт дорог.

Соответствующая норма содержится в законе о госбюджете Украины на 2021 год, который обнародовал Минфин, обращает внимание Интерфакс-Украина.

В частности, документом устанавливается, что в 2021 году предельная величина местного долга по местным заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонта автодорог общего пользования местного значения и коммунальной собственности, не применяется при условии, если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.

"Разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей осуществлять в 2021 году местные заимствования с учетом положений абзаца первого этого пункта", – говорится в документе.

Как сообщалось, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.



