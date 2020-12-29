Дания и Норвегия построят крупнейший в мире водородный паром

Датская судоходная компания DFDS начала сотрудничество с несколькими компаниями по созданию водородного парома, который будет курсировать между Осло и Копенгагеном.

Партнёры подали заявку на финансирование из Инновационного фонда ЕС. Этот фонд, который нацелен на "инновационные технологии и крупные флагманские проекты", финансируется за счет платежей с углеродного рынка Евросоюза.

Топливом, энергия которого будет приводить судно в движение, станет водород. Причем водород зеленый. Он будет вырабатываться в районе Копенгагена с помощью электроэнергии, поставляемой от офшорных ветровых электростанций датской компании Ørsted.

Судно, получившее название Europa Seaways, будет способно перевозить 1800 пассажиров, 380 автомобилей или 120 грузовиков. Продолжительность поездки туда и обратно составит 48 часов.

Паром получит электродвигатели мощностью 23 МВт и систему PEM топливных элементов от Ballard Power Systems.

"Самые большие системы топливных элементов сегодня могут выдавать всего 1-5 МВт, и разработка таких крупномасштабных установок топливных элементов для электрического парома является монументальной задачей. Мы можем добиться успеха только в партнерстве с компаниями, которые вместе могут собрать часть мирового опыта в области проектирования, строительства, финансирования и эксплуатации инновационных судов", – говорит Торбен Карлсен, генеральный директор DFDS, паромной компании, которая будет эксплуатировать Europa Seaways.

Паром планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.