Бизнес получил 17 миллиардов льготных кредитов по программе "5-7-9", – Петрашко

Бизнес получил 17 миллиардов льготных кредитов по программе

В 2020 году по программе "Доступные кредиты 5-7-9" бизнес привлек займов на сумму около 17 млрд грн.

Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Кредитование бизнеса – это основной залог экономического роста. В этом году программа поддержки бизнеса 5-7-9 достигла большого успеха. Бизнесу уже профинансировано 17 млрд грн. Также правительство приняло постановление о продлении программы на следующий год и рассматривает возможность ее расширения", – отметил Петрашко.

Также министр проинформировал о реализации трех новых программ поддержки бизнеса во время усиленного карантина:

  • помощь ФЛП и работникам – по 8 тыс. грн (количество заявок – 424 159, сумма выплат – 3,4 млрд грн);
  • помощь работодателям – до 8 тыс. грн (подано более 7 тыс. пакетов документов для 158 тыс. человек. Сумма выплат – 651 млн грн, выплатили – 100%);
  • компенсация ЕСВ (количество заявок – 1209, сумма выплат – 204 млн грн).

Автор: 

Джерело:  Кабмин
бізнес (1259) кредит (3388) Петрашко Ігор (88)
