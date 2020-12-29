Бизнес получил 17 миллиардов льготных кредитов по программе "5-7-9", – Петрашко
В 2020 году по программе "Доступные кредиты 5-7-9" бизнес привлек займов на сумму около 17 млрд грн.
Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
"Кредитование бизнеса – это основной залог экономического роста. В этом году программа поддержки бизнеса 5-7-9 достигла большого успеха. Бизнесу уже профинансировано 17 млрд грн. Также правительство приняло постановление о продлении программы на следующий год и рассматривает возможность ее расширения", – отметил Петрашко.
Также министр проинформировал о реализации трех новых программ поддержки бизнеса во время усиленного карантина:
- помощь ФЛП и работникам – по 8 тыс. грн (количество заявок – 424 159, сумма выплат – 3,4 млрд грн);
- помощь работодателям – до 8 тыс. грн (подано более 7 тыс. пакетов документов для 158 тыс. человек. Сумма выплат – 651 млн грн, выплатили – 100%);
- компенсация ЕСВ (количество заявок – 1209, сумма выплат – 204 млн грн).
Джерело: Кабмин
