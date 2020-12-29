Кабмин расширил перечень платных услуг в заповедниках

Кабинет министров внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями природно-заповедного фонда в течение года.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 декабря.

Согласно сообщению, отныне посетителям будут доступны:

новые виды воздушного, водного и зимнего отдыха, как активного, так и спокойного;

организация торжеств и массовых мероприятий;

реализация видео-, кино- фотопродукции об учреждениях ПЗФ;

озеленение территорий и ландшафтное планирование;

продукция пчеловодства и сувениры;

временное хранение имущества;

ряд других услуг.

"В этом году из-за карантина наши граждане путешествуют Украине чаще, чем в прошлом году. Расширив перечень услуг в учреждениях природно-заповедного фонда, мы создаем больше возможностей для развития организованного туризма, рекреационной деятельности, оздоровления посетителей в естественных условиях. Это будет способствовать привлечению дополнительных средств для сохранения природных комплексов", – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.