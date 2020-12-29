БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Петрашко отчитался о выплате аграриям дотаций на 4 миллиарда

В 2020 году аграриям выплачено 4 млрд грн по программам годарственной поддержки.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время итоговой пресс-конференции, передает пресс-служба Минэкономики. 

В частности, по направлениям:

  • "Удешевление кредитов" – 1,05 млрд грн из 1,05 млрд грн;
  • "Компенсация стоимости с/х техники" – 1,46 млрд грн из 1,46 млрд грн;
  • "Поддержка фермерства" – 132,9 млн грн из 134,8 млн грн;
  • "Садоводство, виноградарство и хмелеводство" – 290 млн грн из 290 млн грн;
  • "Животноводство и переработка" – 1,041 млрд грн из 1,046 млрд грн.

"Несмотря на различные карантинные ограничения, в этом году уровень поддержки аграриев был сохранен – ​​это 4 млрд грн, в частности, средства были реализованы в полном объеме. Кроме того, постоянный диалог с производителями и трейдерами позволил нам сохранить прозрачность и стабильность на рынке аграрной продукции. В том числе сохранен баланс продовольствия и товаров социального значения. Также Украина продолжает выполнять свои международные договоренности и остается надежным партнером на мировой торговой арене", – отметил Петрашко.

Кроме того, министр отметил, что в этом году был введен Государственный аграрный реестр – онлайн-платформа, которая упрощает доступ сельхозпроизводителям в программы господдержки и обеспечивает публичность ее распределения.

аграрії (1371) фінансування (2103) Петрашко Ігор (88)
