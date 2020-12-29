Венедиктова отрицает блокирование подозрений по делу о выводе миллиардов из "Приватбанка"

Генпрокурор Ирина Венедиктова отрицает сообщения в СМИ со ссылкой на источники о блокировании Офисом генпрокурора подписания подозрений в так называемом деле "Приватбанка".

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество – все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле", – заявила Венедиктова.

"Если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, я найду возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием", – добавила генпрокурор.

Ранее издание Экономическая правда со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщило, что подозрения по делу "Приватбанка" переданы на согласование лично генеральному прокурору, однако уже две недели от Ирины Венедиктовой нет ответа.

Как сообщалось, в декабре Венедиктова ввела себя в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" до его национализации бывшими владельцами банка. Речь идет о расследовании ущерба государству бывшим руководством банка в сговоре с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым на сумму 116,8 млрд грн.

4 марта глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дела "Приватбанка" находятся на финальной стадии.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.