"Укрэксимбанк" продал участок земли в Киеве "Эпицентру" Герег за 227 миллионов

ООО "Эпицентр К" купило на аукционе у государственного "Укрэксимбанка" земельный участок сети "Амстор" площадью 4 га на столичном массиве Березняки за 227 млн грн.

Согласно данным в системе "Прозорро.Продажи", стартовая цена лота на повторном аукционе составила 105,8 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

В торгах также участвовали ООО "Проперти констракшн", ООО "Столица-Зем-Индустрия" и АО "ЗНВКИФ "Инвестохиллс Хелиантус".

По данным электронной площадки, участок на пересечении ул. Березняковской и Днепровской набережной относится к категории жилой и общественной застройки, вид использования – для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-торгового комплекса.

Как сообщала ранее пресс-служба "Укрэксимбанка", имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на общую сумму 2 млрд грн.

Ранее ООО "Мадера Девелопмент", конечным бенефициаром которого является глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа, приобрело на аукционе имущество и земельный участок сети супермаркетов и торговых центров "Амстор" за 456 млн грн.

Ранее сеть "Амстор" входила в промышленно-инвестиционную группу "Смарт-холдинг" бизнесмена Вадима Новинского. По состоянию на декабрь 2020 года сеть

"Амстор" включает шесть действующих торговых центров в Запорожье, Мариуполе, Северодонецке и Бердянске под управлением East Solution Group. Общая площадь ТЦ составляет 80 тыс. кв. м.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).