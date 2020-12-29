Навигацию на Днепре продлили до 15 января
Государственная служба морского и речного транспорта Украины продлила сезон навигации на реке Днепр до 15 января 2021 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.
"Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021-го. И если в дальнейшем погода позволит, мы хотим осуществлять эту навигацию целый год", – отметил министр.
Как сообщалось, ранее Государственная служба морского и речного транспорта продлила навигацию на реке Днепр до 31 декабря 2020 года.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль