Навигацию на Днепре продлили до 15 января

Навигацию на Днепре продлили до 15 января

Государственная служба морского и речного транспорта Украины продлила сезон навигации на реке Днепр до 15 января 2021 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021-го. И если в дальнейшем погода позволит, мы хотим осуществлять эту навигацию целый год", – отметил министр.

Как сообщалось, ранее Государственная служба морского и речного транспорта продлила навигацию на реке Днепр до 31 декабря 2020 года.

Дніпро (521) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)
