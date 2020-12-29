Словения отключила единственную АЭС из-за землетрясения в Хорватии
Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС "Кршко" после того, как на территории соседней Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла.
В управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, предусмотренной на случай сильного землетрясения, передает Интерфакс-Украина.
"Кршко" – единственная АЭС в Словении, расположенная примерно в 100 км к востоку от столицы Любляны.
Действующий реактор Westinghouse мощностью 700 МВт был построен в бывшей Югославии и вступил в строй в 1983 году. Он находится в совместном владении Словении и Хорватии.
Станция обеспечивает около 20% потребностей Словении в электроэнергии и 15% потребностей Хорватии.
Ранее во вторник стало известно, что землетрясение произошло в 12:19 по центральному европейскому времени к югу от столицы Хорватии Загреба. По данным местных СМИ, землетрясение произошло в районе города Петринья, в результате чего в городе разрушены некоторые здания. Также по информации СМИ, подземные толчки ощущались в Вене, Белграде и Сараево.
