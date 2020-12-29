Украинские банки сократили нерабочие дни на праздники в связи с разрешением Национального банка Украины определять график работы самостоятельно.

Об этом сообщили пресс-службы банка.

По словам директора департамента сети и розничных продаж банка "Пивденный" Сергея Новошицкого, отделения банка 31 декабря будут работать на час меньше, валютно-обменные операции, операции депозитарных хранилищ, операции с платежными картами в терминалах будут проводятся согласно графику работы кассы отделений, передает Интерфакс-Украина.

Новошицкий сообщил, что операции по депозитам и текущим счетам, в том числе карточным, отправка и выплата переводов по международным системам переводов будет осуществляться до 13:00, а отправка переводов системой Swift - до 16:00.

Новошицкий указал, что 1 и 7 января будут выходными во всех отделениях банка, а 2,3, 8-10 января также являются выходными днями, однако несколько отделений будут работать в обычном режиме.

Он добавил, что 6 января отделения будут работать в режиме неполного рабочего дня, с сокращенным на час графиком работы.

В пресс-службе "Кредитвест Банка" сообщили, что 1-3 и 7-10 января 2021 года будут выходными днями, 31 декабря обслуживание клиентов будет осуществляться с 9:00 до 13:00 (только платежи по уплате налогов и сборов), а расчетно-кассовое обслуживание будет проводиться только для внутренних расчетов в пределах банка - с 9:00 до 11:00.

В то же время, 6 и 16 января обслуживание клиентов будет осуществляться с до 17:00, расчетно-кассовое обслуживание - до 16:00.

Указывается, что в "ТАСкомбанке", "Идея Банке", "Радабанке" и "Юнекс Банке" 1-3, 7-8 января будут выходными, а 31 декабря и 6 января отделения будут работать по сокращенному на один час графику. В то же время, 16 января (в субботу) отделения банка будут работать по графику 8 января.

Отделения "Универсал Банка" также 31 декабря и 6 января будут работать по сокращенному на один час графику, а 16 января по графику 8 января, однако выходные в банке назначены только на 1, 7-8 января.

"Райффайзен банк Аваль" и "Укрэксимбанк" 31 декабря будут работать до 12:00, а с 1 по 3 января не будет обслуживать клиентов. В то же время с 7 по 10 января "Укрэксимбанк" также работать не будет, а отделения "Райффайзен банка Аваль" будут обслуживать клиентов по графику выходного дня. Указывается, что 16 января "Укрэксимбанк" будет работать по графику рабочего дня.

"ПУМБ" сократил рабочий день 31 декабря до 13:00, а 6 января на один час. Отделения банка не будут обслуживать клиентов 1-3 и 7-10 января, а 16 января напротив будет работать по графику буднего дня.

"Укрсиббанк" и "Аккордбанк" 31 декабря сократят рабочий день до 12:00, а 6 января на один час. Выходные в "Укрсиббанке" продлятся с 1 по 3 января и 7 января, а в "Аккордбанке" - с 1 по 3-е и 7-8 января. Оба банка будут работать 16 января по графику буднего дня.

"Креди Агриколь Банк" продлил рабочий день на один час 29 и 30 декабря, а 31 декабря и 6 января сократил до 11:30 и на один час, соответственно. Указывается, что 1-3 и 7-10 января будут выходными днями, а рабочий день 8 января будет перенесен на 16 января.

"ОТП Банк" ввел выходные дни с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января. Отделения банка 6 января будут работать по сокращенному на час графику.

Как сообщила пресс-служба "Приватбанка", отделения банка будут работать по стандартному графику рабочих и выходных дней.

"У нас основная масса платежей онлайн 24/7. "Приват24" работает без выходных. С учетом того, что почти 100% обслуживания юрлиц и 65% платежей физлиц проходит через "Приват24", график работы физических отделений для наших клиентов не имеет никакого значения", - отметили в банке.

Как сообщалось, в декабре Нацбанк определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в праздничные дни, в частности, заменил нерабочие дни банковской системы днями, в которые банки самостоятельно принимают решение о режиме работы.

Указывалось, что банковский день в СЭП 31 декабря 2020 года продлится до 13:00, а 1 января 2021 года начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

С 1 по 3 января включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществляться с датой банковского дня 4 января 2021 года.

С 4 по 6 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме, день работы банковской системы переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

Регулятор напомнил, что банки в период праздников должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.