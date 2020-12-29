Нацбанк исключил из реестра ище две компании

ООО "Финансовая Компания "Глобал Трейд" и ООО "АФ-Лизинг" на основании поданных ими заявлений были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и Реестра лизингодателей.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 24 декабря 2020 года, говорится в сообщении Национального банка Украины.

ООО "Финансовая компания "Глобал Трейд" имело четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий и поручительств.

Все вышеуказанные лицензии были аннулированы на заседании Комитета 27 ноября. По состоянию на 30 сентября объем активов этого учреждения составлял 98,5 млн грн, или 0,05% от общего объема активов финкомпаний. ООО "АФ-Лизинг" не имело лицензии на предоставление финансовых услуг, однако было включено в Реестр.