Петрашко заявил о поступлении инвестиций от концесии на 3,7 миллиарда

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Украина получила 3,7 млрд грн инвестиций от первых концессионных договоров.

Об этом Петрашко рассказал на итоговой пресс-конференции, передает пресс-служба Минэкономики.

Так, в 2020 году правительство и Минэкономики усовершенствовали законодательство по государственно-частному партнерству, что позволило заключить первые успешные концессионные договоры. В частности, речь идет о портах "Херсон" и "Ольвия".

Также в декабре парламент принял закон о государственной поддержке инвестиционных проектов, что позволит правительству активнее проводить переговоры с инвесторами и привлекать инвестиции в Украину на конкурентных условиях.

"До принятия закона не существовало эффективных инструментов для привлечения крупных инвесторов, которые готовы вкладывать в украинские предприятия более 20 млн евро. Тепер мы можем предоставить таким инвесторам определенные преференциальные условия, что соответствует практике развитых стран мира", - отметил Петрашко.

Кроме того, министр рассказал о государственных инвестиционных проектах.

Так, на 2021 год было отобрано 56 проектов, 36 из которых будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений. Для этого в государственном бюджете предусмотрено 4 млрд грн, что 3,5 раза больше, чем в 2020 году.

"Важно отметить, что 65% этих денег, а именно 2,5 млрд грн будут направлены на государственные инвестиционные проекты, реализуемые в медицинской сфере", - добавил министр.