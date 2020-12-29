Данилишин заявил о рисках для кредитования бизнеса из-за скупки банками ОВГЗ

Дальнейшее увеличение вложений украинских банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) создают угрозу для кредитования бизнеса.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На сегодня банковский сектор выступает крупнейшим покупателем государственных облигаций, приобретя с начала 2020 года ОВГЗ на сумму 174,3 млрд грн. В результате, доля банковского сектора в структуре собственников госдолга достигла 52,4%, что является исторически наибольшим значением и превышает соответствующий показатель в других странах Европы", – отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ обратил внимание, что вложения в ОВГЗ приобретают доминирующую роль в структуре активов банков Украины.

Так, доля ОВГЗ в структуре чистых активов банков на 1 ноября достигла 25,7% (+3,3 процентного пункта с начала года), в том числе государственных банков – 38,6% (+4 п.п.), что затрудняет дальнейшее увеличение портфелей ОВГЗ банками без ущерба для кредитования экономики.

При этом проценты, полученные банками по ОВГЗ, уже три года подряд составляют более 20% в структуре процентных доходов и почти 40% процентной маржи банков.

Данилишин констатировал, что "дальнейшее стимулирование вложений банков в ОВГЗ будет иметь негативное влияние на доступность финансовых ресурсов для экономики и осложнит ее восстановления после коронакризиса".

По мнению главы Совета НБУ, для обеспечения финансирования дефицита госбюджета в 2021 году необходимо ускорить разработку стратегии участия Национального банка Украины в операциях с ОВГЗ на открытом рынке.

Данилишин отметил, что с учетом потребностей в погашении долга и покрытии дефицита заимствования в 2021 году планируются в рекордном для Украины объеме около 702 млрд грн или 16% ВВП. При этом почти 80% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований.

Как сообщалось, в начале октября глава Национального банка Кирилл Шевченко отмечал, что объемы финансирования гобанками государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35%.

Шевченко также отмечал, что создание вторичного рынка ОВГЗ не должно преследовать цели скрытой эмиссии, комментируя возможность выкупа ОВГЗ Нацбанком на вторичном рынке.