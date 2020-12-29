БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украина ввела ограничения против импорта на 12 миллиардов, – Минэкономики

Защита национального производителя является приоритетом правительства. Сейчас применяется 29 мер относительно импорта ориентировочной стоимостью 11,7 млрд грн.

Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. 

В частности, обеспечены:

  • защита интересов национальных товаропроизводителей на внешних рынках (упрощен доступ на рынки Бразилии - автомобильные шины, Таиланд - прокат, ЕС - металлопродукция и другие);
  • защита украинских товаропроизводителей от растущего импорта и недобросовестной конкуренции, что позволило сохранить промышленное производство в Украине по многим позициям (от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности);
  • защита прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере (относительно экспорта леса, железнодорожного подвижного состава, нитрата аммония).

В настоящее время проводится 9 расследований в отношении импорта продукции общей стоимостью 4,9 млрд грн.

"Наше министерство оперативно реагирует на все обращения, которые к нам поступают. Потому прошу всех предпринимателей активнее обращаться к нам - и мы максимально прозрачно обеспечим защиту ваших законных интересов в международной торговле", - добавил Петрашко.

Относительно Российской Федерации введены меры по запрету импорта на общую сумму 18,5 млрд грн в год.

Джерело:  Кабмин
імпорт (2404) Мінекономрозвитку (2047)
