СБУ обнаружила канал нелегальной поставки лекарств для террористов "ДНР"

Служба безопасности Украины блокировала финансирования террористической организации "ДНР" путем масштабный незаконных поставок фармацевтической продукции на временно оккупированные территории.

Как сообщает пресс-центр СБУ, заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР".

"Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов", – сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн.

Оперативники СБ Украины установили, что, получив продукцию, делки выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". При этом СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

В рамках расследования этого дела правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией стоимостью почти 3 млн грн. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.