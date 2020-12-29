Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 29 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 23,64 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 5,17 млрд грн, при этом ставка по ним снижена на 25 базисных пунктов – до 10% годовых.

От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило 858,56 млн грн под 10,75% годовых.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения один год поступило 5,77 млрд грн, ставка по этим ценным бумагам выросла на 8 базисных пунктов – до 10,7% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 990,88 млн грн под 11,75% годовых, двухлетние ОВГЗ – на 653,13 млн грн под 11,85% годовых, трехлетние ОВГЗ – на 611,17 млн грн под 12% годовых.

Также были размещены четырехлетние облигации на 103,69 млн грн под 12,15% и пятилетние облигации на 324,57 млн грн под 12,25% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США трехмесячные облигации на $322,85 млн под 2,9% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 22 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 22,21 млрд грн после рекордного размещения на 51,44 млрд грн неделей ранее. При этом ставки по большинству ценных бумаг были в очередной раз повышены.



