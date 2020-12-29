Власти Киева продлили работу метро в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на два часа дольше.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Кроме того, возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь" во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Также, согласно распоряжению КГГА №1860, круглосуточно в новогоднюю ночь будет работать столичный фуникулер.

Как сообщалось, власти Киева в этом году организовали праздничный пешеходный маршрут. Это Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее - через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.