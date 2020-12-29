Провайдер Volia объявил о повышении тарифов с 1 января

Телекомпровайдер Volia с 1 января 2021 года повысит ряд тарифов и откажется от каналов группы Discovery.

Как сообщили в пресс-службе компании, изменение тарифов затронет абонентов двух услуг (интернет и телевидение), трех услуг (интернет, телевидение и мобильная связь) и абонентов телевидения (Киев, Днепр, Запорожье), передает Интерфакс-Украина.

Так, абонплата за тариф "Расширенный ТВ Special + 200 Мбит/с" для киевлян в 2021 году вырастет на 17,5% – до 335 грн в месяц, за тариф "Воля Smart HD Special + 100 Мбит/c" для Киева – на 15,7%, до 369 грн, тариф "Стартовый HD Special + 100 Мбит/с" подорожает на 21,6% – до 310 грн.

Кроме того, повысится абонплата для ряда других тарифов, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье.

"Рост стоимости услуг для пользователей связан с очередным повышением размера лицензионных отчислений украинским медиа-группам (каналы "1+1", ICTV, "Интер", "Украина" и др.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30%, начиная с 1 января 2021 года. Также на стоимость влияет повышение обязательного платежа за каждого пользователя в сторону организации коллективного управления авторскими правами общественному союзу "Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав", – пояснили повышение тарифов в компании.

Кроме того, с января 2021 года в пакетах Volia будут отключены каналы группы Discovery. Вместо этого абоненты Volia в зависимости от пакета получат возможность просмотра каналов Viasat и TV1000. Кроме того, после повышения тарифов ряд тарифных планов получат дополнительные каналы.

Как сообщалось, оператор фиксированной связи и цифровых услуг "Датагруп" достиг договоренности о приобретении 100% провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее – "Воля Кабель") при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

Volia обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины.



