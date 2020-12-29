Авиакомпания МАУ отложила возобновление полетов в Азербайджан

Авиакомпания МАУ на месяц перенесла возобновление прямых регулярных рейсов из Киева в Баку.

Как пояснили в компании, это связано с решением властей Азербайджана продлить действие карантинных ограничений, сообщает отраслевое издание avianews.com.

В частности, власти страны 25 декабря продлили ограничение на выполнение международных регулярных рейсов в Азербайджан до 31 января 2021 года. Это зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM A0169/20.

"Возобновление регулярных международных рейсов в Азербайджан возможно только после разрешения правительства страны с учетом эпидемиологической ситуации", – говорится в NOTAM.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Киева в столицу Азербайджана Баку с 30 декабря и открыла продажу билетов.

Ранее МАУ не восстанавливала прямые рейсы в Баку из-за возникшего осенью 2020 года конфликта в Нагорном Карабахе, который потенциально мог повлиять на безопасность полетов. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новый рейсов, аргументируя это карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.