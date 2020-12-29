Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Тупицкого

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", – подчеркнул президент.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента соответствующего ходатайства Офиса генпрокурора.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

По словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, ни Конституция Украины, ни закон о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, как отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент во исполнение Конституции и законов, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности", – подчеркнул Вениславский.

Как сообщалось, накануне исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.