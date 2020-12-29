Крупные сети АЗС снизили цены на автогаз

Розничные сети АЗС 29 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 коп. за литр, после чего средняя стоимость этого вида топлива по Украине опустилась до 12,39 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 30 копеек за литр – до 12,49 грн/л автогаз подешевел на станциях столичной сети KLO.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта" и Chipo снизили цены на 10 коп. – до 13,03 грн, 12,30 грн и 12,12 грн за литр соответственно.

Кроме того, на 7 копеек за литр автогаз подешевел в сетях WOG и AMIC – до 13,07 грн и 12,30 грн за литр соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем снизила цены на 3 копейки – до 11,75-11,77 грн/л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской области, где группа снизила цены на 30 коп. – до 11,35 грн/л, в некоторых других областях цена уменьшилась на 10-15 коп./л.

На станциях Motto, ZOG и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-10 коп./л.