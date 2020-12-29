Для "Экспортно-кредитного агентства" нашли проекты на $250 миллионов, – Петрашко

В 2020 году был увеличен уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" до 2 млрд грн, а также сформирован портфель потенциальных клиентов на общую сумму $250 млн и заключены первые договоры страхования.

Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Это дает возможность украинским предпринимателям предложить стандартный набор, которые могут ожидать предприятиям в Европе, США или Канаде", – отметил Петрашко.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.