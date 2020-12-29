Зеленский уволил боевого генерала с должности заместителя секретаря СНБО

Президент Украны Владимир Зеленский своим уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №604/2020 от 29 декабря обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Кривоноса Сергея Григорьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны", – сказано в документе.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Сам Кривонос обвинил руководителя ведомства Алексея Данилова в своем увольнении с двух должностей. По словам Кривоноса, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины.

В свою очередь в пресс-службе СНБО тогда заявили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Кривонос был назначен главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и заместителем секретаря СНБО весной 2020 года экс-президентом Петром Порошенко.

С ноября 2014 года Сергей Кривонос – начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 года до марта 2019 года – первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру после встречи с Петром Порошенко.