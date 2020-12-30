Цены на газ в Европе превысили $220 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду выросла до $221 за тысячу кубометров.

Это максимальное значение за последние 23 месяца – с 30 января 2019 года, отмечает Интерфакс.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 42%. Это наиболее резкое падение за весь год (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре – на 39%).

При этом Европа активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Отборы декабря 2020 года почти в два раза превышают уровень изъятий аналогичного периода прошлого года.

Уровень заполненности ПХГ Европы достиг 75,53%, что на 2,87 процентного пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (72,66%). На начало сезона отбора этот разрыв составлял 6,75 пункта, на начало ноября – 4,91 пункта, на начало декабря – 4,59 процентного пункта.

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал, что рекордные запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) оказывают давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины ниже уровня импортного паритета.