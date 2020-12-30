Фирма окружения бывшего нардепа получила 80 миллионов на безопасность хранилищ боеприпасов

Воинская часть А1915 (зенитные ракетные войска, Чертков Тернопольской области) Минобороны 14 декабря заключила три соглашения с ООО "Микрогис" на проведение электромонтажных и строительных работ на общую сумму 80,88 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до конца 2021 года должны построить пожарное депо на четыре автомобиля вблизи технических территорий №2 и №3 за 39,75 млн грн и молния-защитные устройства хранилищ технических территорий №2 и №3 за 5,98 млн грн. Еще 35,16 млн грн пойдет на капитальный ремонт (реконструкцию) контрольно-пропускного пункта технической территории №3.

Закупки провели без торгов. Если бы они подпадали под закон "О публичных закупках", закупки на такие суммы пришлось бы проводить открытые торги по меньшей мере с двумя участниками. Но здесь заказчик, вероятно, воспользовался исключением в отношении товаров, работ и услуг, закупка которых составляет государственную тайну или требующих специальных мер безопасности.

В прошлом году программа "Bihus.Info" сообщила, что в 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государством были выделены средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ специального назначения на потенциально опасных объектах хранения ракет и боеприпасов. Отбор строительных фирм для этого провели тайно. Победителем выбрали ООО "Северо-украинский строительный альянс", связанное с окружением на то время народного депутат Максима Микитася.

Читайте также: Компания Микитася тайно получила 695 миллионов на строительство военных хранилищ. ВИДЕО

Созданным в 2016 году львовским ООО "Микрогис" с уставным капиталом 1 тыс. грн владеет и управляет львовянин Александр Репьях. Фирма, которая работает преимущественно в сфере IТ и компьютерных систем, предлагает на своем сайте геоинформационную систему "MicroGIS".

Также Репьях владеет ООО "Стартрек" с Дарьей Побер, Татьяной Недзельской и Зоей Алексеенко. Дарья Побер – это жена бывшего нардепа от "Удара" и "БПП" Игоря Побера, а Татьяна Недзельская – жена его помощника Владимира Недзельского.

Кроме того, Репьях владеет зарегистрированным там же ООО "Фалькон Милитари Солюшинс", которым руководит Вадим Михайлов. Ранее соучредителем этой фирмы была Зоя Алексеенко.

Еще Репьях был совладельцем ООО "Украинские геоинформационные системы", которое сейчас принадлежит Андрею Ковалику и Роману Таратуле, а эта фирма в свою очередь уже учредила ООО "Микрогис".

В 2018 году полиция начала уголовное производство о возможном хищении средств Нацгвардии при закупке работ по модернизации софта Автоматизированной системы управления военными ресурсами "Сокол" в крупных размерах в сговоре с должностными лицами "Фалькон Милитари Солюшинс" и других фирм. Там упомянуто и ООО "Микрогис". С лета дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

С начала 2020 года ООО "Микрогис" получило подрядов военных частей на 83,49 млн грн.