Инвестбанки заработали в условиях пандемии рекордные $125 миллиардов комиссионных

Инвестиционные банки во всем мире заработали в 2020 году на комиссионных вознаграждениях рекордные $124,5 млрд благодаря привлечению компаниями средств на рынках акций и облигаций в условиях пандемии.

Согласно подсчетам Financial Times, крупнейшие американские банки – JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley и Citigroup Inc. – заработали на комиссиях около $37 млрд, передает Интерфакс.

При этом доля американских банков составила максимальные с 2013 года 30%. В то же время, доля европейских банков в комиссионных доходах составила менее 25%, минимального значения с 2000 года.

Как отмечает FT, в 2020 году компании впервые привлекли заемные средства в размере более $5 трлн. Благодаря этому инвестбанки заработали рекордные $49,9 млрд за счет андеррайтинга на долговом рынке, что на 25% выше, чем в 2019 году.

Доходы от андеррайтинга при первичных публичных размещениях акций (IPO) в этом году подскочили на 90% – до $13 млрд, что является максимумом по меньшей мере с 2000 года, свидетельствуют данные Refinitiv. В 2020 году компании по всему миру привлекли в рамках IPO около $300 млрд. Этот показатель был выше лишь в 2007 году.

В целом комиссии андеррайтеров размещений акций в текущем году составили $32 млрд по сравнению с $18,3 млрд в 2019 году.

Лидером среди андеррайтеров на рынках акций оказался Goldman Sachs, на которого пришлось примерно 10% комиссионных доходов. Банк выступил андеррайтером IPO DoorDash, Snowflake и Unity Software.

При этом рост привлечения средств на рынках акций и облигаций позволил компенсировать падение комиссионных вознаграждений банков за консультирование по слияниям и поглощениям (M&A), которые в первом полугодии упали на фоне замедления активности заключения сделок на 10% – до $29,6 млрд.