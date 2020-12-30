БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский уволил главу Черкасской области после четырех месяцев работы

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации (ОГА), согласно поданному им заявлению.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №602/2020 от 29 декабря обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №602/2020 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя Черкасской ОГА заместителя главы области Виктора Гуся.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Сергийчука председателем Черкасской областной государственной администрации 28 августа. Сергийчук – выходец из СБУ, он работает в спецслужбе с 1996 года.

Зеленський Володимир (2575) звільнення (1025) Чернігівська область (79)
