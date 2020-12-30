Криклий анонсировал передачу в концессию вокзалов в Киеве и Виннице

Министерство инфраструктуры планирует первыми объявить конкурсы на передачу в концессию железнодорожных вокзалов в Киеве и Виннице, также начнется подготовка к концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам совещания по оценке рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов, передает пресс-служба министерства.

По словам Криклия, по итогам мероприятия Мининфраструктуры поддержало дальнейшие действия по концессии железнодорожных вокзалов и необходимость группировки соответствующих объектов.

Как сообщалось, ранее и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский отмечал, что на сегодня шесть компаний-инвесторов проявили интерес к участию в концессии железенодорожных вокзалов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял о планах получить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет и привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи железнодорожных вокзалов.