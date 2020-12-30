Фонд гарантирования ликвидировал банк Государственного космического агентства

В Единый государственный реестр 28 декабря внесена запись о прекращения ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными", – отмечается в сообщении.

В то же время в Фонде напомнили, что в ходе вывода банка "Новый" с рынка 23 августа 2017 года часть его активов и обязательств были переданы пользу принимающего банка – АО "ТАСкомбанк". По условиям подписанного договора. Общая сумма переданных обязательств составила около 156 млн грн.

Кроме этого, во время действия временной администрации в АКБ "Новый" за счет Фонда гарантирования выплачены средства вкладчикам по договорам банковского счета (текущие и карточные счета) и банковского вклада, срок действия которых закончился на момент признания банка неплатежеспособным, на сумму 0,9 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных 13 июля 2017 года из-за недостаточности регулятивного капитала.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Его крупнейшим акционерами к началу января 2017 года было Государственное космическое агентство (18,3297%), Таисия Булавинова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Александр Ярецкий (9,9533%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58 место среди 90 работавших на то время украинских банков.