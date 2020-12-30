Китай планирует сократить выпуск стали для развития "зеленого" производства

Китай в 2021 году сократит выпуск стали по сравнению с 2020 годом, заявил во вторник министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.

"В следующем году в стране будут приложены усилия по содействию низкоуглеродному развитию промышленности и "зеленому" производству", - цитирует чиновника Интерфакс.

В последние годы Китай предпринимает серьезные шаги по сокращению избыточных производственных мощностей, особенно в энергоемком сталелитейном секторе. В течение 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) КНР досрочно выполнила задачу по сокращению производства стали на 150 млн тонн.

Согласно данным World Steel Association, за 11 месяцев 2020 года Китай нарастил выпуск стали на 5,5%, до 961,158 млн тонн.