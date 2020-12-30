"Укрзализныция" потратила 1,1 миллиарда на капремонт 100 локомотивов

В январе - ноябре 2020 года АО "Укрзализныця" модернизировала и капитально отремонтировала 100 локомотивов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", также проведено еще около 4,5 тыс. текущих ремонтов электровозов и тепловозов.

В частности, из 100 локомотивов капитально отремонтировано и модернизировано 49 электровозов и 51 тепловоз, на общую сумму более 1,1 млрд грн. Соответствующие работы были выполнены на локомотиворемонтных заводах.

Кроме этого, в условиях локомотивных депо региональных филиалов "Укрзализныци" в течение 11 месяцев выполнено около 4,5 тыс. текущих ремонтов локомотивов, в том числе более 3,5 тыс. ремонтов электровозов и 1,2 тыс. тепловозов, на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.

Сейчас в инвентарном парке "Укрзализныци" более 3,5 тыс. локомотивов, в рабочем состоянии – 2 022 локомотивов.