Крупные сети АЗС продолжают повышать стоимость топлива

Розничные операторы АЗС в Украине 30 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Сеть AMIC в среднем подняла цены на бензины на 5 коп/л, ДТ -15 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,94 грн/л, А-95 - до 26,94 грн/л, ДТ - до 25,91 грн/л, сообщает encorr.

На станциях Shell бензины подороожали на 15-19 коп/л, ДТ - на 27 коп/л.

Сеть АЗК "Укргаздобыча" увеличила стоимость топлива на 40 коп./л: А-92 - до 23,50 грн/л, А-95 - до 24,50 грн/л, ДТ - до 23,50 грн/л.

На 10 коп./л бензины подорожали в сети "Катрал". Сети Mango и Motto подняли цены в среднем на 5-10 коп/л.

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина - рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы