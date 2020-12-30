Власти Китая решили сократить бизнес-империю основателя Alibaba

Пекин стремится сократить масштаб технологической и финансовой империи, выстроенной китайским миллиардером Джеком Ма, и, возможно, увеличить долю государства в его бизнесе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах КНР.

Кампания по усилению надзора за технологическим сектором, который становится все более влиятельным, нацелена именно на Джека Ма и его компании - Ant Group и Alibaba Group Holding Ltd., играющие ключевую роль в развитии китайской экономики.

В империю миллиардера входят, в частности, платформы онлайн-торговли, платежные и облачные сервисы, операции в сфере управления активами состоятельных клиентов, страхования и кредитования.

Ранее на этой неделе стало известно, что китайские регуляторы потребовали от Ant, треть которой принадлежит Alibaba, сфокусироваться на ее основном бизнесе - платежном сервисе, и скорректировать операции в сферах потребительского кредитования, страхования и управления активами состоятельных клиентов. Регуляторы требуют от Ant объединить ее операции в финансовой сфере в одну холдинговую компанию, деятельность которой будет регулироваться нормами, действующими для фининститутов. Это откроет путь для покупки доли в бизнесе для государственных банков и других госорганизаций, поскольку компании придется увеличить капитал, отмечают источники WSJ. Китайский пенсионный фонд China Development Bank и государственная инвесткомпания China International Capital Corp. (CIC) уже являются инвесторами Ant.

Ранее в этом месяце антимонопольный регулятор Китая начал расследование в отношении Alibaba.

"Нет сомнений в том, что цель всего этого - сдержать Джека Ма, - заявил один из советников комитета по антимонопольной политике Госсовета КНР. - Это все равно, что надеть уздечку на лошадь".

Однако китайским лидерам, пытающимся держать под контролем крупных бизнесменов, необходимо сохранять некий баланс, чтобы не подавить дух инноваций, поддерживавший развитие технологического сектора КНР и экономики страны в целом, отмечают эксперты.

Состояние 56-летнего Джека Ма сократилось почти на $11 млрд с конца октября, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Менее двух месяцев назад власти Китая остановили IPO Ant, объем которого должен был составить рекордные $34 млрд. Ранее WSJ сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином, которого Джек Ма разозлил своей критикой действий властей страны в сфере финансового регулирования.

Состояние основателя Alibaba в этом году достигло пика на уровне $61,7 млрд, а к настоящему времени сократилось до $50,9 млрд, в связи с чем он опустился на 25-е место в списке Bloomberg Billionaires.