Зеленский подписал закон об отсрочке налогообложения контролируемых иностранных компаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

Как сообщает Офис президента, принятие закона было обусловлено ситуацией, возникшей в связи с пандемией COVID-19 и введением ограничительных мер, связанных с ее распространением в мире.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 декабря.

Среди прочего, законопроектом перенесено начало налогообложения контролируемых иностранных компаний на 2022 год, а также уточнены обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, определены виды корректировок в связи с проведением операций с нерезидентами, которые не имеют деловой цели как по контролируемым так и по неконтролируемых операциям.

Также законом вводятся переходные положения по налогообложению нерезидентов, через их постоянные представительства, а также уточняются нормы по "тонкой" капитализации и тому подобное.