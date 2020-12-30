"Хмельницкгаз Сбыт" призвал потребителей к осторожности при смене поставщика газа

С открытием рынка газа подоляне получили не только новые возможности, но и оказались в рыночных условиях, к которым оказались совсем не готовы.

Об этом сообщает пресс-служба компании ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Какие же преимущества жителям Хмельницкой области предоставила реформа рынка голубого топлива? Конечно, прежде всего речь идет о возможности менять поставщика и выбирать удобные тарифы (вносить предоплату, но дешевле, платить по факту, но дороже, и другие)", – сообщает компания.

В то же время "Хмельницкгаз Сбыт" указывает, что переход на рыночные отношения несет и новые риски для потребителей.

"Теперь потребителям необходимо следить за ценой на газ, которая каждый месяц меняется и планировать свои расходы заранее. Но главный риск в том, что десятки новых поставщиков голубого топлива начали атаковать украинцев своей рекламой. Некоторые из них предлагают откровенно слишком низкие цены на газ, чтобы переманивать к себе потребителей", – отмечается в сообщении.

При этом в компании обращают внимание, что не все новые поставщики могут гарантировать поставки энергоресурса в дома потребителей. Некоторые из них "лопнули", как настоящие мыльные пузыри, не проработав и полгода. В частности, в СМИ уже появились информация о поставщике, который не смог выполнить взятые обязательства и обеспечить клиентов голубым топливом накануне новогодних и рождественских праздников.

"Компании, которые действительно заботятся о своих потребителях, не только предоставляют качественные сервисы, но и прежде всего гарантируют бесперебойные поставки газа. Клиент должен быть уверен: заплатил за газ – получишь его 100%. К тому же крайне важно оперативно оказывать весь спектр клиентских услуг как онлайн, так и оффлайн. Погоня за самой низкой ценой до добра не доводит, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Об этом свидетельствуют отзывы клиентов, которые изменили поставщика, обожглись и вернулись к нам", – пояснил директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"Хмельницкгаз Сбыт" сообщает, что наученные горьким опытом потребители рассказывают, что несколько десятков сэкономленных гривен не стоили нервов, потраченных на решение проблем, возникших из-за смены поставщика. Некоторые жалуются, что недобросовестный предоставитель услуг после подписания заявления-присоединения вообще перестал брать трубку.

В ООО "Хмельницкгаз Сбыт" призывают подолян быть осмотрительными и осторожными, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми в своих теплых домах. "Ведь умный учится на ошибках других", – отмечает компания.