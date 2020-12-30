Поезд в аэропорт "Борисполь" сошел с колеи
АО "Укрзализныця" расследует инцидент с экспрессом "Киев - Борисполь-аэропорт".
Как сообщила компания, в 11:25 среды на станции "Дарница" во время движения поезда №828 "Киев - Борисполь-аэропорт" произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда.
Вследствие инцидента никто не пострадал.
В "Укрзализныце" отмечают, что причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.
