Новини
2 420 0

Поезд в аэропорт "Борисполь" сошел с колеи

Поезд в аэропорт

АО "Укрзализныця" расследует инцидент с экспрессом "Киев - Борисполь-аэропорт".

Как сообщила компания, в 11:25 среды на станции "Дарница" во время движения поезда №828 "Киев - Борисполь-аэропорт" произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Вследствие инцидента никто не пострадал.

В "Укрзализныце" отмечают, что причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.

Бориспіль (700) потяг (1332) Укрзалізниця (4897)
