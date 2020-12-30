Минздрав подписал контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 (обновлено)

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, переговоры о поставках вакцины Минздрав вел с сентября 2020 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим" Валерия Печаева, которое единственным уполномоченным представителем китайской компании Sinovac Biotech в Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Согласно условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", – отмечается в сообщении.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

При этом в Офисе президента признают, что клинические испытания китайский вакцины еще не окончены. Промежуточные результаты третьей фазы испытаний ожидаются 7 января 2021 года. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, третья фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

"Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.

Как уточнили в пресс-службе госпредприятия "Медицинские закупки Украины", договор на 1,91 млн дох вакцины, первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим". Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях в начале 2022 года.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.