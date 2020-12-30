БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав подписал контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 (обновлено)

Минздрав подписал контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 (обновлено)

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, переговоры о поставках вакцины Минздрав вел с сентября 2020 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим" Валерия Печаева, которое единственным уполномоченным представителем китайской компании Sinovac Biotech в Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Согласно условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", – отмечается в сообщении.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

При этом в Офисе президента признают, что клинические испытания китайский вакцины еще не окончены. Промежуточные результаты третьей фазы испытаний ожидаются 7 января 2021 года. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, третья фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

"Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.

Как уточнили в пресс-службе госпредприятия "Медицинские закупки Украины", договор на 1,91 млн дох вакцины, первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим". Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях в начале 2022 года.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

Автор: 

вакцина (889) Зеленський Володимир (2575) карантин (2077) Китай (2207) МОЗ (1453) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Топ коментарі
+8
Я только надеюсь что первыми етой *вакциной* уколят чиновников и мусоров
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
+6
Ау, так а чем эта вакцина отличается от российской если её зарегистрирует только Китай, это получаются двойные стандарты.
показати весь коментар
30.12.2020 14:29 Відповісти
+6
Китайская не прошла проверку, ВООЗ не давал подтвержения, а проверенные вакцины Moderna и Pfaizer, которыми сейчас вакцинируется вся Европа, зеленой команде не нужны... Для зеленой команды, - Китай, https://www.unian.ua/politics/10787087-rf-bilorus-kitay-yaki-krajini-ne-pidtrimali-rezolyuciyu-oon-shchodo-okupovanogo-krimu-spisok.html который не против оккупации Крыма - партнер... ппц.
показати весь коментар
30.12.2020 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ау, так а чем эта вакцина отличается от российской если её зарегистрирует только Китай, это получаются двойные стандарты.
показати весь коментар
30.12.2020 14:29 Відповісти
тем что к китайцам больше доверия: они хотя бы не убивают украинцев как казларогие
показати весь коментар
30.12.2020 19:59 Відповісти
а ковид кто запустил по твоему?
показати весь коментар
31.12.2020 02:17 Відповісти
ковида нет ето сговор © Михалков
показати весь коментар
31.12.2020 13:47 Відповісти
Китайская не прошла проверку, ВООЗ не давал подтвержения, а проверенные вакцины Moderna и Pfaizer, которыми сейчас вакцинируется вся Европа, зеленой команде не нужны... Для зеленой команды, - Китай, https://www.unian.ua/politics/10787087-rf-bilorus-kitay-yaki-krajini-ne-pidtrimali-rezolyuciyu-oon-shchodo-okupovanogo-krimu-spisok.html который не против оккупации Крыма - партнер... ппц.
показати весь коментар
30.12.2020 21:32 Відповісти
Это как маски, которые Г.
показати весь коментар
30.12.2020 14:34 Відповісти
Какая прелесть - будут использовать вакцину, которая еще не прошла испытания.
Потравят нахрен людей.
показати весь коментар
30.12.2020 14:40 Відповісти
та нежалко 73%
показати весь коментар
31.12.2020 13:47 Відповісти
Ботинки по 1 штуке не продают, так как это не имеет смысла. И цену никогда не указывают за 1 ботинок. Все только за пару. 1 доза вакцины и нафиг не нужна, только пара имеет смысл. А цену указывают за 1 дозу, пытаясь вести в заблуждение. Итого купят вакцин на 900 тыс человек по цене 1008 грн.
показати весь коментар
30.12.2020 14:49 Відповісти
та лишбы не от свинорусов
показати весь коментар
30.12.2020 20:01 Відповісти
а хто вам казав, що ця начебто китайська вакцина родом, випадково не з Уралу?
показати весь коментар
31.12.2020 17:54 Відповісти
Минздрав заключил контракт на поставку вакцины от COVID-19 из Китая - Цензор.НЕТ 4612
показати весь коментар
30.12.2020 16:10 Відповісти
два узкоглазых кетайца
показати весь коментар
31.12.2020 02:18 Відповісти
Цей китаєць наче брат-близнюк Шойгу Сєргєя **************.
показати весь коментар
31.12.2020 02:37 Відповісти
ну вот Вам и "бесплатная" вакцина...... заодно и радуцкий с беней наварят, после продажи масок-распираторов......
показати весь коментар
30.12.2020 16:24 Відповісти
Ну вот подставляйте холки рабы. Будут вам колоть кацапский Новичек оформленный через Китайские компании. А вы тут все рассказываете что Украина-цэ Эвропа
показати весь коментар
30.12.2020 16:34 Відповісти
шо за бред? пшол в будку спам кацапсина!
показати весь коментар
30.12.2020 20:02 Відповісти
Я только надеюсь что первыми етой *вакциной* уколят чиновников и мусоров
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
По 20$ за китайську вакцину???
Вони там що взагалі хочуть щоб їх у фарш переробили? Це ціна американської вакцини.
Вони б ще оксфордську вакцину по двадцять доларів купили. (її ціна 2,50 євро)
Явно обкрадають народ як було із масками.
показати весь коментар
30.12.2020 17:53 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса за 504 грн, когда ее изобретут.Источник: https://biz.censor.net/n3239875.

Зачем заключать контракт на Китайскую вакцину по 18 $,которая не прошла еще регистрацию,когда Зеленский обещал дать с бюджета на разработку вакцины 1 миллион $ и уже есть вакцина Pfaizer по 30 $ и Moderna по 15 $ - безопасная и поставляется во многие страны мира или Pfaizer и Moderna на всіх не вистачає як і грошей в бюджеті для населення яке платить налоги,а вистачає тільки для "обраних" і талановитих у влады і їх бізнесу: по будівництву доріг за рахунок медицини ы освыти,коли дороги будуються в державах з цивілізованим керівництвом за рахунок акцизу або за рахунок поліпшення інвест,клімату в державі через фондовий ринок ї рінкові ставки в.т.ч. і кредитні які не перевищують девальвацію 2%,тоб-то на виробництво тіж 2% у гривні,чи $, а власть отмывает на откатах по ОВГЗ бюджетные средства в среднем под 11-18%,убивая производство,спрос и в целом экономику ,а значит благостояние народа и поступление в бюджет.
Все, как говорится,: электричество для народа ,которое производится Энергоатомом кончилось,-кина не будет,все пошло Ахметову и Коломйскому,как и Татарову квартиры Укбуда, а инвесторы остались без жилья, а Президент и в целом власть вкючая депутатов,КМУ,НБУ,МВД с прокурорами и судьями здесь не причем,в Украине же по их словам нет коррупции в высших эшелонах власти,так почему Украина покупает иностранный фуфломицин для народа,а не нормальную или не производим сами по лицензии если "партнерыам" не хватает?.
показати весь коментар
30.12.2020 17:55 Відповісти
Самі собі ії й коліть...
показати весь коментар
30.12.2020 18:01 Відповісти
Це головне і єдине задля чого Степанов став очільником МОЗ - централізовані закупки по лінії Мінздрава з відкатами. Під "соусом" боротьби з епідемією (типа "родіна в апасності!"). Більше цього шахрая нічого не цікавило і не цікавить, і коли працював у податковій, і коли в Одеській ОДА...
показати весь коментар
30.12.2020 18:24 Відповісти
Главное не русское говно.
показати весь коментар
30.12.2020 20:09 Відповісти
Кто не знал, китайцы нормально шарят в медицине.
показати весь коментар
30.12.2020 20:10 Відповісти
да, корону они знатно запустили по миру
показати весь коментар
31.12.2020 11:04 Відповісти
Хороший видимо откат от китайцев, не то что от Европы и США
показати весь коментар
30.12.2020 21:00 Відповісти
Мінздох! Шоб ти здох! Доведеться самим шукати та купувати Pfizer. В наступному році за кордон без вакцинації фіг впустять.
показати весь коментар
30.12.2020 21:05 Відповісти
скорш за все нарветесь на підробку
показати весь коментар
31.12.2020 02:47 Відповісти
Чому не дивесифікували, меншими партіями, але від різних виробників, щоб дослідити різницю.
показати весь коментар
30.12.2020 22:27 Відповісти
мерзкие боты начинают расхваливать
показати весь коментар
31.12.2020 02:46 Відповісти
Ну і чому китайська по 20 долл, якщо європейські в тому самому ціновому діапазоні????????????????????????????БЛІН, ЧОМУ??????????
показати весь коментар
31.12.2020 02:51 Відповісти
Чому, чому, а кто нам ее продаст, им самим надо, а излишки останутся, тогда тебе.
показати весь коментар
31.12.2020 10:56 Відповісти
То треба було не дороги на кладовище в цьому році будувати, а передплатити вакцину. В липні Євросоюз замовляв по 200 млн доз у різних виробників. І якби зелена влада не чекала безкоштовного Ковакса, а приєдналася до європейського замовлення, вже вакцина була б в наявності.
Поза тим, ще мало вкраденого за 20й, і на 21 закладено вдвічі більше.
показати весь коментар
31.12.2020 15:20 Відповісти
Я думаю це кацапське лайно
показати весь коментар
31.12.2020 13:35 Відповісти
Ото хлопці зароблять!
показати весь коментар
31.12.2020 15:02 Відповісти
пусть себе и мусорам и колят ее .даже бессплатно ))
показати весь коментар
31.12.2020 15:28 Відповісти
как бы потом не оказалось, что это рф к нам заходит , под прикрытием китайского бренда. ((
Меня сильно настораживает активный интерес китайцев к нашим стратегическим предприятиям типа Мотор Сичи, на которые до этого раньше претендовала рф. Не исключено, что конечным выгодоприобретателем может оказаться именно Кремль.
показати весь коментар
31.12.2020 16:12 Відповісти

