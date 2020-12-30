Эксперты Нацбанка оценили влияние повышения тарифов на электроэнергию на инфляцию

Повышение Кабинетом министров с 1 января 2021 год тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц с 0,9 грн до 1,68 грн за кВт-ч приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ).

"Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на электроэнергию увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта", – сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты НБУ, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины отличается в зависимости от региона, в частности в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а восточном регионе – 0,731%, в причерноморском и полесском – 1,183% и 1,16% соответственно.

"Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления электроэнергии домохозяйствами одинаковый по всей стране, но не будет превышать 0,5 п.п", – сказано в сообщении.

Эксперты НБУ в свих расчетах опираются на данные Нацкомиссии госрегулирования сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно которым в 2019 году одно среднестатистическое домохозяйство в Украине потребляло 165 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Таким образом, повышение тарифа значит для таких семей рост платежа за электричество на 39,2%.

Как сообщалось, 28 декабря Кабинет министров отменил сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 год составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.