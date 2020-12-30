"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости

Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.

Как сообщает БизнесЦензор, весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч.

Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензору отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.

Как сообщалось, на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч также купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ).

Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко одстался работать в дирекции госкомпании.