"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости

Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.

Как сообщает БизнесЦензор, весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч.

Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензору отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.

Как сообщалось, на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч также купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ). 

Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко одстался работать в дирекции госкомпании.

Топ коментарі
+27
Коломойскомупо 1.15 а населению по 1.68 ВСЕ
показати весь коментар
30.12.2020 15:03 Відповісти
+21
Зебилы ау!!! Почему молчим, где "барыга, липецкая фабрика, наживается на войне.....".
показати весь коментар
30.12.2020 15:10 Відповісти
+10
ну а че он зря сериальчик снимал для лохов с зеленским
показати весь коментар
30.12.2020 15:14 Відповісти
норм)
показати весь коментар
30.12.2020 15:01 Відповісти
а что тут не так , на Энергорынке в Украине эл.энергия продавалась и по 544 грн.Мвт*час
показати весь коментар
30.12.2020 15:48 Відповісти
Обули Коломойського... Переплатив, як ви вважаєте?
показати весь коментар
31.12.2020 10:43 Відповісти
" Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в ночные часы (с 00:00 по 7:00) упала в 6 раз - до 200 грн / МВт*ч (26 декабря 2020)"

так что по 1160 ночью это еще и дорого

показати весь коментар
30.12.2020 15:52 Відповісти
А де там написано що це нічний тариф, зайди подивись - базове навантаження, для нічного тарифу там блочні позиції.
показати весь коментар
01.01.2021 14:44 Відповісти
🤢🤡💩👃🏻🎹 , 🐑🐏🙈🐀73% Зебанашки , ну как вам ,побеждённая , членограем коррупция ? 🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
31.12.2020 10:22 Відповісти
« Паниковский купит, и тут же продаст- но уже дороже» это классика))))
показати весь коментар
30.12.2020 15:24 Відповісти
Ну да продаст дороже, вангую в 2-3 раза как минимум накрутит, ждемс кВт по 4 грн. Ну что нищеброды - вы готовы сброситься нищему еврею на очередной ламборджини?
показати весь коментар
30.12.2020 19:48 Відповісти
Каркас этому еврею Ламборджини не нужны- настриге бабла по полной и свалит из Украины в Израиль)))) И фбр кроме конфискации активов в сша ничего не сделает)))) Израиль не выдаёт своих граждан по политическим мотивам)))) Кононенко и Грановский смотались- смотрящие пецы - суды и бизнес.... Коня тормознули на границе- шоб напугать сильнее и сумма отступных больше была))))
показати весь коментар
30.12.2020 19:55 Відповісти
Нифига не свалит в израиль, он там в опасности - Американская фемида его там возьмет за дряблые кокушки, единственное место, где его пока не тронут, и то пока у власти ишак, это Украина. Но к Украине у каломойши свой интерес - здать её кацапам, вот с ними у него гешефт с договорняком.
показати весь коментар
30.12.2020 21:38 Відповісти
Володя,у нас в Кропивницком уже предоплата на январь за эл. - эн. для предпринимателей 4,13 (!!!). А коллеги из-за кассовых аппаратов шумят. Вот ГЕМОР (!) для всего мелко - среднего бизнеса в Украине.
Давить пора уже таких инвесторов.
показати весь коментар
31.12.2020 00:38 Відповісти
За ум....
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
Да они давно уже сосут в стойле болт.
Иногда только вылезут, напишут что-то вроде "и идиотов голосовавших за порош" и усе. Сдулись.

Ну а если серьезно там настолько дибилье, что они ни новостей нихера не читают, по большому счету.
показати весь коментар
30.12.2020 15:40 Відповісти
"Наживається" - то коли тихенько та утаємничено. А тут нахабне пограбування у сподіванні що "пракатіт с лахамі" і цього разу. Різниця у тому, що один ще має шанс відсидіти, а інший, без варіантів, повинен десь загубитися під час погромів.
показати весь коментар
30.12.2020 16:14 Відповісти
отличный сериал !
показати весь коментар
30.12.2020 15:21 Відповісти
Тільки в такій бідній державі, якою є Україна, та ще при некомпетентній владі, можливі такі торгові угоди, де продажа товару проходить за ціною нижче його собівартості. Схоже на якісь підкилимні ІГРИЩА.
показати весь коментар
30.12.2020 15:28 Відповісти
"Ігрища"? Прізвища у цих "ігрищ" є?
показати весь коментар
31.12.2020 12:17 Відповісти
а где Набу и прокуратура Аваков патриот, Сбу и сбус Бакановым, а где самый честный президент Зеленский, шоб ты с.ка наелся мразь г..лодная навсегда
показати весь коментар
30.12.2020 15:38 Відповісти
1160 грн за МВт*час это цена генерации, еще заводы Бени заплатят 300 грн УкрЭнерго и 900 грн ахметовским облэнерго, так что обойдется эл.энергия для Никопольского и Запорожского фересплавов не менее 2800 грн за МВт*час ((1160+300+900) грн+20%НДС.
Для электрометалургии это очень еще и дорого
показати весь коментар
30.12.2020 15:58 Відповісти
Да ладно, дорого. С чего нас должны заботить расходы Бени? Нас больше заботит то, что государственное предприятие продает свою продукцию по 1.16, в то время как ее себестоимость составляет 1.60. За чей счёт покрывается убыток?
показати весь коментар
30.12.2020 20:42 Відповісти
Троллляка так старается, все хочет слезу народную пробить. Коломоского обидели, денюх не додали.
показати весь коментар
31.12.2020 12:20 Відповісти
Дорого-богато: Украина врывается в 2021 год с варварскими тарифами и прозревшими фанатами Зе

https://www.youtube.com/watch?v=sR7N2VW5uVI
показати весь коментар
30.12.2020 16:15 Відповісти
Порошенко продал всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
показати весь коментар
30.12.2020 17:19 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 20:38 Відповісти
Старий єврей отримує кайф від тупості "державних діячів"...
показати весь коментар
30.12.2020 17:58 Відповісти
Я не думаю что он кайфует от их тупости - он кайфует что может покупать их пачками, а преЗедент сидит у него в кармане щелбаны получает.
показати весь коментар
30.12.2020 18:36 Відповісти
Какая-такая "тупость"? Не тупи. Чиновники не за здрасте работаю. За откат. Ну может при новой власти после Зе+Ко, еще и на статью.
показати весь коментар
31.12.2020 12:23 Відповісти
Еще несколько дней назад и.о. министра энергетики Витренко в своем интервью рассказывал что Коломойский утратил контроль над "Центрэнерго". Судя по этой новости министр либо не владеет ситуацией, либо лжет, стараясь угодить преЗеденту, либо просто дурак. В любом случае верить ему нельзя.
показати весь коментар
30.12.2020 18:33 Відповісти
"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 4005
показати весь коментар
30.12.2020 21:09 Відповісти
Щось ніхто їх чомусь не ліпить вже... Дивно. А як оптимістично та бадьоро все починалось.
показати весь коментар
31.12.2020 10:46 Відповісти
Готовьтесь, коллеги - предприниматели всей Украины, платить этому ******(!) в 3-3,5 раза больше, чем он потратил...
Думать уже давно пора, что с этими МРАЗЯМИ делать будем после праздников!
показати весь коментар
31.12.2020 00:27 Відповісти
коломойского пора в ростов ато зажрался совсем уже
показати весь коментар
31.12.2020 01:27 Відповісти
Зелені падлюки , що ж ви робите ? чи втратили здравий глузд ?

якщо ZeEnd не награвся , не йде геть , то що зроблять 35 мильонів ?

чи хочете жити , або навпаки " мирно " здихати , як у 1932- 1933 , 1947 ?
показати весь коментар
31.12.2020 07:39 Відповісти
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский https://timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
31.12.2020 08:16 Відповісти
вот это пид**ло жирует а нам *ука тарифы в марте/апреле в**башат 3.33 за клвт при объеме свыше 300 клвт ?
показати весь коментар
31.12.2020 08:43 Відповісти
Щось не чутно скавуління про свинарчуків, бариг та мародерів... Це вже настало царство зе!білячої справедливості чи ще ні?
показати весь коментар
31.12.2020 10:41 Відповісти
И ЧЕ??? ГДЕ БЕНЕДИКТОВА С ДЫБЫРЫ И КОСМОНАВТАМИ АРЕСТОВЫВАЮЩИЕ БЕНЮ -ГДЕ ГНЕВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЕГО ХОЛУЯ КЛОУНА -ЛОШАРЫ???? ИЛИ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА С УБИТЫМИ БРАТЬЯМИ ПОРОХА МЕШАЮТ ???? 73% ********* ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ КТО ИХ ХОЗЯИН И КТО ИХ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ????
показати весь коментар
31.12.2020 11:15 Відповісти
Украина самая бедная страна Европы. С самыми богатыми черноземами и ископаемыми. Только вот барыги у власти все никак не нажрутся
показати весь коментар
31.12.2020 11:43 Відповісти
"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости - Цензор.НЕТ 6197
показати весь коментар
31.12.2020 13:39 Відповісти
У него, как у "инвестиционной няни", льготы.
показати весь коментар
31.12.2020 14:22 Відповісти

