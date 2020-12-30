"Укравтодор" открыл движение на трассе Днепр-Решетиловка в Полтавской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло движение транспорта по новом комплексном обходе Кобеляк и села Красное в рамках развития автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

"Участок Кобеляки-Гора-Гайове-Красное построили фактически за восемь месяцев 2020 года. Еще в апреле здесь была только земля, а уже в декабре здесь появилось полноценное цементобетонное покрытие. Отсутствие отдельного скоростного маршрута между Днепром и Киевом - это аномалия нашей дорожной сети. В рамках "Большого строительства" она будет полностью исправлена", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По данным "Укравтодора", ежесуточно по автомобильной дороге Н-31 курсирует до 15 тыс. транспортных средств, при этом три из пяти автомобилей - грузовики, которые нередко едут с нарушением габаритно-весовых норм. И поскольку поддержание проездного состояния этой дороги путем текущего и ямочного ремонта стало неэффективным, было принято решение о полной реконструкции этой дороги, в рамках которой и построили комплексный обход Кобеляки и Красноего полностью в цементобетоне с протяженностью в 17,2 км.

Также были организованы два проезда по две полосы для движения в каждом направлении, что, по мнению "Укравтодора", будет способствовать повышению уровня безопасности, удобства и скорости движения и снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Подрядчиком на объекте выступала компания "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" (Турция).

В целом на автодороге Днепр-Решетиловка уже обустроен 51 км покрытия в верхнем слое.

Общая протяженность автодороги Н-31 в пределах Полтавской области составляет 79,4 км.