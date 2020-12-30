Владельцы инвесткомпании Capital Times решили разделить бизнес

Владельцы инвесткомпании Capital Times с офисами в Украине и Беларуси Сергей Гончаревич и Эрик Найман разделили бизнес по направлениям B2B и B2C, сохранив бренд Capital Times за B2B Гончаревича.

Об этом сам Эрик Найман сообщил в видеообращении, передает Интерфакс-Украина.

"Мы с моим давним партнером Сергеем Гончаревичем приняли решение разъединить компанию Capital Times на две части... Сочетание двух совершенно разных бизнес-моделей под одним брендом Capital Times не имело больше экономического смысла. Бренд Capital Times остался моему предыдущему партнеру Сергею Гончаревичу", – пояснил Найман.

Он добавил, что будет заниматься wealth management и в целом направлением B2C под брэндом Hugs. По его словам, Гончаревич, в свою, очередь продолжит работать и в направлении B2B, и в сфере корпоративных финансов, он помогать компаниям в поиске финансовых ресурсов, а собственникам – купить или продать бизнес.

Capital Times основана в 2006 году, специализируется на инвестиционном консалтинге и управлении благосостоянием. Главные офисы компании расположены в Киеве и Минске.

Управляющими партнерами являлись член Совета по вопросам экономического развития при правительстве Украины Эрик Найман и Сергей Гончаревич.

Компания HUG's специализируется на инвестиционном консалтинге. Имеет более 300 активных счетов на Interactive Brockers, более 400 млн грн в управлении и проводит более 150 транзакций ежедневно.