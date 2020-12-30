Нацбанк ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских услуг
Национальный банк Украины утвердил порядок осуществления дистанционного надзора за участниками рынков небанковских финансовых услуг.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что это позволит регулятору эффективно и системно осуществлять безвыездный надзор, получать актуальную информацию о рынке, предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка. В июле 2020 года с вступлением в силу закона о "сплите" Национальный банк получил полномочия по осуществлению дистанционного надзора за деятельностью участников рынков небанковских финансовых услуг. Поскольку ранее специальный нормативно-правовой акт по вопросам дистанционного надзора отсутствовал, Национальный банк решил урегулировать этот процесс в едином документе.
Объектами дистанционного надзора являются:
- небанковские финансовые учреждения;
- предоставители финансовых услуг, которые не являются банками;
- посредники на рынках финансовых услуг;
- физические лица-предприниматели - предоставители финансовых услуг;
- постоянные представительства в форме филиалов иностранных страховых компаний;
- небанковские финансовые группы.
Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка.
Анализироваться будет отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
Национальный банк будет осуществлять безвыездный надзор на постоянной (регулярной) основе. Для этого Национальный банк будет регулярно оценивать общее финансовое состояние, результаты деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдения обязательных нормативов и других требований.
Для обсуждения вопросов, которые могут возникнуть во время дистанционного надзора, с владельцами существенного участия и руководителями участников рынка могут быть проведены встречи. Соответствующее положение о порядке дистанционного надзора утвержденное постановлением правления Национального банка от 28 декабря 2020 годп №169. Постановление вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль