Нацбанк ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских услуг

Национальный банк Украины утвердил порядок осуществления дистанционного надзора за участниками рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что это позволит регулятору эффективно и системно осуществлять безвыездный надзор, получать актуальную информацию о рынке, предотвращать правонарушения и своевременно коммуницировать с участниками рынка. В июле 2020 года с вступлением в силу закона о "сплите" Национальный банк получил полномочия по осуществлению дистанционного надзора за деятельностью участников рынков небанковских финансовых услуг. Поскольку ранее специальный нормативно-правовой акт по вопросам дистанционного надзора отсутствовал, Национальный банк решил урегулировать этот процесс в едином документе.

Объектами дистанционного надзора являются:

  • небанковские финансовые учреждения;
  • предоставители финансовых услуг, которые не являются банками;
  • посредники на рынках финансовых услуг;
  • физические лица-предприниматели - предоставители финансовых услуг;
  • постоянные представительства в форме филиалов иностранных страховых компаний;
  • небанковские финансовые группы.

Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка.

Анализироваться будет отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.

Национальный банк будет осуществлять безвыездный надзор на постоянной (регулярной) основе. Для этого Национальный банк будет регулярно оценивать общее финансовое состояние, результаты деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдения обязательных нормативов и других требований.

Для обсуждения вопросов, которые могут возникнуть во время дистанционного надзора, с владельцами существенного участия и руководителями участников рынка могут быть проведены встречи. Соответствующее положение о порядке дистанционного надзора утвержденное постановлением правления Национального банка от 28 декабря 2020 годп №169. Постановление вступает в силу с 31 декабря 2020 года. 

Джерело:  НБУ
НБУ (9523) ринок (235) фінанси (228)
