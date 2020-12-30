Нацбанк урегулировал порядок контроля за реестром должников

Национальный банк Украины определил порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. В частности, Национальный банк будет контролировать бюро кредитных историй через мониторинг (без посещения местонахождение) и анализ имеющейся информации, документов, письменных объяснений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По результатам контроля за работой бюро кредитных историй Национальный банк будет:

оформлять акт контроля по установленной форме;

обращаться в бюро кредитных историй с письменным предупреждением с требованием прекратить нарушение, если оно обнаружено, и принять меры для его устранения.

Если бюро кредитных историй несвоевременно будет выполнять или не будет выполнять вообще письменное предостережение Национального банка, регулятор сможет применить финансовые санкции, предусмотренные законом Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй".

Соответствующие требования предусмотрены постановлением правления от 29 декабря 2020 года №171 "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за деятельностью бюро кредитных историй". Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

В связи с принятием указанного постановления распоряжения Нацкомфинуслуг от 21 октября 2019 года №2038 "Об утверждении унифицированной формы Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере осуществления хозяйственной деятельности по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю" признан утратившим силу.