Тигипко завершил покупку бывшего завода российского олигарха Мордашова

Кипрская компания Agimant Limited Сергея Тигипко установила единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлоизделий в Украине ЧАО "Днепрометиз".

Согласно сообщению "Днепрометиза" в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сделка была оформлена 29 декабря, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что кипрская Agimant Limited приобрела доминирующий контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз" опосредованно путем заключения договора с компанией Sartorius Limited, на основании которого Agimant Limited стал владельцем 100% акций компании Dealzone Holding Ltd., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В соответствии с госреестром, сейчас бенефициаром Sartorius Limited выступает Олег Артемьев из Днепра. Через эту компанию он контролирует ООО "Гранит инвест-Рокитное" и "Рокитнянский гранкарьер" в Киевской области с выручкой в 2019 году соответственно 7 млн грн и 3,1 млн грн.

Sartorius Limited также одно время в этом году было собственником ООО "Рубеж Инвест" после компании, бенефициаром которой выступал Тигипко, однако теперь бенефициаром этого ООО через ООО "Технопром СКД" выступает Евгения Курносенко из Днепра.

В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" указан Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов.

Как сообщалось, в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Agimant Limited приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd.

При этом АМКУ заявил, что при рассмотрении сделки по оформлению собственности над ЧАО "Днепрометиз" не были нарушены введенные против российских компаний санкции, хотя год назад сделка была заблокирована комитетом именно из-за этого.

Так, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет отказал группе "ТАС" Сергея Тигипко в покупке акций ЧАО "Днепрометиз" у российской "Северстали", в отношении которой пятым президентом Петром Порошенко в марте 2019 года были введены санкции. Кроме того АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

Тогда глава АМКУ Юрий Терентев пояснил, что сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства.

Однако эстонская компания Blossom Investments OU, которая выступала покупателем Dealzone Holding Ltd при первом варианте оформления сделки и входит в группу "ТАС", через суды отменила решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за покупку контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения.

Напомним, в октябре 2017 года ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не обнародовали.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,48 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.