Нацбанк утвердил обновленную стратегию интервенций на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций
Обновленная стратегия разработана с учетом консультаций с международными партнерами и утверждена решением правления НБУ №769-рш от 29 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.
Необходимость принятия обновленной Стратегии в НБУ поясняют завершением срока действия Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, а также необходимостью актуализации отдельных положений Стратегии.
В частности, в обновленной Стратегии сохранены и расширены три основные задачи по осуществлению интервенций Национальным банком:
- сглаживание функционирования валютного рынка, что необходимо для избежания негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса и экстраординарных событий на валютном рынке на ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивость экономического роста;
- накопление международных резервов и их поддержка на уровне общепринятых критериев достаточности;
- поддержание трансмиссии учетной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики в случае, когда ее действенность недостаточна.
Неизменными также остались четыре ключевые формы осуществления валютных интервенций – валютный аукцион, интервенция по единому курсу, интервенция по лучшему курсу и адресная интервенция.
Одновременно, в дополнение к традиционным условиям проведения валютных интервенций ("тодˮ, "том", "спот") Национальный банк учел возможность применения деривативов.
"Деривативные финансовые инструменты могут применяться только при условии, что это не приведет к разбалансировке ситуации в соответствующих сегментах рынка", – отмечают в НБУ.
В обновленной Стратегии также определены пять принципов осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке:
- соответствие режиму инфляционного таргетирования;
- соответствие режиму плавающего курсообразования;
- минимальная достаточность использования валютных интервенций;
- конструктивная неопределенность параметров и тактики проведения валютных интервенций для участников валютного рынка;
- равные условия участия субъектов рынка.
