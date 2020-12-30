Нацбанк утвердил обновленную стратегию интервенций на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций

Обновленная стратегия разработана с учетом консультаций с международными партнерами и утверждена решением правления НБУ №769-рш от 29 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Необходимость принятия обновленной Стратегии в НБУ поясняют ​​завершением срока действия Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, а также необходимостью актуализации отдельных положений Стратегии.

В частности, в обновленной Стратегии сохранены и расширены три основные задачи по осуществлению интервенций Национальным банком:

сглаживание функционирования валютного рынка, что необходимо для избежания негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса и экстраординарных событий на валютном рынке на ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивость экономического роста;

накопление международных резервов и их поддержка на уровне общепринятых критериев достаточности;

поддержание трансмиссии учетной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики в случае, когда ее действенность недостаточна.

Неизменными также остались четыре ключевые формы осуществления валютных интервенций – валютный аукцион, интервенция по единому курсу, интервенция по лучшему курсу и адресная интервенция.

Одновременно, в дополнение к традиционным условиям проведения валютных интервенций ("тодˮ, "том", "спот") Национальный банк учел возможность применения деривативов.

"Деривативные финансовые инструменты могут применяться только при условии, что это не приведет к разбалансировке ситуации в соответствующих сегментах рынка", – отмечают в НБУ.

В обновленной Стратегии также определены пять принципов осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке: