Количество получателей субсидий сократилось до 3 миллионов, – Минсоцполитики

Сейчас субсидии назначены для около 3 млн домохозяйств, 93% домохозяйств получают их в наличной форме.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Социальная поддержка в этом году была тесно связана с автоматизацией, тем, что люди должны больше находиться дома, в частности, те, кто имеет высокий риск заражения и осложнений от COVID-19. Понимая, что люди из-за карантина находятся дома, больше потребляют коммунальных услуг, мы запретили прекращать предоставление жилищных субсидий на время карантина, сделали их автоматическое переназначение, без дополнительных обращений, увеличили социальные нормативы потребления по коммунальным услугам. Это помогло 3 млн домохозяйств, получающих субсидии", – рассказала Лазебная.

Также она отметила, что все назначения социальных пособий были максимально переведены в автоматический режим, чтобы уменьшить скопления людей и очереди, автоматизированы многие функции Пенсионного фонда, расширены возможности общения с органами Пенсионного фонда в дистанционном режиме, запущены образовательные видео, как платить за коммунальные услуги онлайн, покупать продукты и лекарства.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитки по состоянию на декабрь 2019 года субсидии получали 3,3 млн домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств.