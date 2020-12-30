Объем безналичных расчетов вырос за год на 31%, – "Приватбанк"

Украинцы в 2020 году провели в терминалах государственного "Приватбанка" 1,6 млрд транзакций на сумму 325 млрд грн, что больше показателей 2019 года на 26% и 31% соответственно.

Как сообщили в пресс-службе банка, больше всего в 2020 году клиенты банка тратили на покупку продуктов питания, в частности, по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах возросли на 48% – 167 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, траты в аптеках за аналогичный период увеличиличь на 40% – до 27 млрд грн, тогда как траты на одежду и обувь сократились 1,6% – до 25 млрд грн.

Согласно статистике банка, больше всего покупок в 2020 году было сделано перед днем Святого Николая 18 декабря, в частности, в этот день карточками было оплачено 6 млн покупок, в самая крупная сумма была проведена в "черную пятницу" 27 ноября, когда за сутки на товары и услуги было потрачено 1,7 млрд грн.

Отмечается, что традиционно мало трат наблюдалось 1 января 2020 года, в частности, карточками оплачено 1,5 млн покупок на сумму 257 млн грн.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.