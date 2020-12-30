Авиакомпания SkyUp откроет регулярные рейсы из Киева в Гамбург

Авиакомпания SkyUp анонсировала открытие прямых регулярных рейсов Киев-Гамбург с 29 мая 2021 года.

Лоукост внес в расписание два перелета в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Киева запланированы на 11:00, вылеты из Гамбурга - в 13:40. Время в пути составит около 2,5 часов, передает avianews.com.

Задекларированная минимальная цена авиабилетов в одну стороны с учетом перевозки только ручной клади начинается от 1 953 грн (56 евро) в направлении Киев-Гамбург и от 2 494 грн (72 евро) в направлении Гамбург-Киев.

На данный момент у SkyUp уже есть права на обслуживание этого маршрута. Комиссия Госавиаслужбы на заседании 30 декабря одобрила заявку авиакомпании на выполнение трех рейсов в неделю между Киевом и Гамбургом с 28 марта 2021 года на неограниченный срок.

Гамбург станет четвертым направленим SkyUp в Германию. Ранее авиакомпания анонсировала открытие рейсов из Киева в Берлин, Дюссельдорф и Ганновер.

На линии Киев-Гамбург уже несколько лет совершает полеты венгерский лоу-кост Wizz Air. Текущее расписание предусматривает вылеты до 9 января 2021 года включительно. Далее авиакомпания сделает перерыв в полетной программе на полтора месяца. Следующие доступные для бронирования рейсы внесены в систему на 2 марта 2021 года.