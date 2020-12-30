Секретарь СНБО призвал заказчиков исправить ошибки при исполнении гособоронзаказа

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов попросил каждого государственного заказчика проанализировать исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году и принять меры во избежание повторения ошибок в будущем.

Об этом Данилов заявил на совещании по вопросу состояния выполнения ГОЗ в 2020 году, передает пресс-служба СНБО.

На совещании также обсудили состояние подготовки проекта основных показателей ГОЗ на 2021, 2022 и 2023 годы, а также подготовку проектов актов Кабинета министров в связи с принятием закона "Об оборонных закупках".

"Основные показатели оборонного заказа должны быть рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и в течение месяца после вступления в силу закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год утверждены Кабинетом министров Украины", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также обратился к госзаказчикам с призывом как можно скорее предоставить предложения к проекту основных показателей ГОЗ на 2021-2023 годы в уполномоченный орган по вопросам координации оборонного заказа и в аппарат СНБО.