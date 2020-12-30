БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
354 0

Секретарь СНБО призвал заказчиков исправить ошибки при исполнении гособоронзаказа

Секретарь СНБО призвал заказчиков исправить ошибки при исполнении гособоронзаказа

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов попросил каждого государственного заказчика проанализировать исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2020 году и принять меры во избежание повторения ошибок в будущем.

Об этом Данилов заявил на совещании по вопросу состояния выполнения ГОЗ в 2020 году, передает пресс-служба СНБО.

На совещании также обсудили состояние подготовки проекта основных показателей ГОЗ на 2021, 2022 и 2023 годы, а также подготовку проектов актов Кабинета министров в связи с принятием закона "Об оборонных закупках".

"Основные показатели оборонного заказа должны быть рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и в течение месяца после вступления в силу закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год утверждены Кабинетом министров Украины", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также обратился к госзаказчикам с призывом как можно скорее предоставить предложения к проекту основных показателей ГОЗ на 2021-2023 годы в уполномоченный орган по вопросам координации оборонного заказа и в аппарат СНБО.

Автор: 

Джерело:  СНБО
РНБО (523) Держоборонзамовлення (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 